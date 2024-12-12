Медведев заявил о готовности РФ к переговорам с Украиной при одном условии

Россия готова к возобновлению переговоров с Украиной при понимании Киевом реалий сегодняшнего дня и с учетом предложений, которые озвучил президент России Владимир Путин. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

10 декабря Медведев прибыл в Китай с двухдневным визитом. 12 декабря он встретился в Пекине с Си Цзиньпином.

«Готовы к возобновлению переговоров с Украиной, но только при понимании Украиной тех реалий, которые сложились, как принято говорить, на земле, и тех предложений, тех позиций, которые были сформулированы президентом Путиным в ходе его выступления на коллегии министерства иностранных дел в этом году», — заявил Медведев во время общения с журналистами.

Напомним, что в июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине. Российский лидер заявил, что Москва прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов РФ. Кроме того, Киев должен отказаться от стремления вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также подтвердить свой безъядерный статус.