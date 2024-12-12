Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время разговора с президентом России Владимиром Путиным предложил провести обмен пленными с Украиной и объявить о рождественском прекращении огня. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков добавил, что в тот же день Москва передала в посольство Венгрии предложения по обмену. Судя по реакции Киева, Украина отклонила инициативу венгерского премьера.

«Исходим из того, что консультации по установлению мира будут продолжены. Российская сторона полностью поддерживает усилия Орбана, направленные на поиск мирного урегулирования и решения гуманитарных вопросов, связанных с обменом пленными», — добавил Песков.

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Напомним, что Путин и Орбан провели телефонный разговор 11 декабря. В Кремле заявляли, что стороны обсудили украинский конфликт и обстановку на Ближнем Востоке, а также затронули экономическое сотрудничество двух стран.