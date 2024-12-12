Медведев привез Си Цзиньпину «личное послание» от Путина

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине заявил, что привез ему «личное послание» от президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе переговоров с китайским лидером Медведев признался, что искренне рад новой встрече с ним. В последний раз подобный контакт был два года назад и сейчас он также проходит по линии взаимодействия между правящими партиями РФ и КНР.

«Я хочу передать вам привет, наилучшие пожелания от президента Путина, а также личное послание от него», — сказал Медведев.

Напомним, что 10 декабря Медведев прибыл в Китай с двухдневным рабочим визитом. В свой прошлый приезд в Пекин в 2022 году зампред Совбеза также привез Си Цзиньпину послание от Путина, в котором, в частности, отмечался беспрецедентный уровень российско-китайского политического диалога и практической кооперации.