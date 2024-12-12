Песков ответил на вопрос о приглашении Путина на инаугурацию Трампа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп не направлял главе России Владимиру Путину приглашение на свою инаугурацию. Об этом сообщает ТАСС.

Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года. СМИ ранее сообщили, что новоизбранный президент США пригласил главу Китая Си Цзиньпина на торжественную церемонию.

По данным источников CBS News, Трамп пригласил Си в начале ноября, но неясно, принял ли глава Китая приглашение. Телеканал отмечает, что приглашение также получил премьер Венгрии Виктор Орбан, но он «все еще обдумывает» возможность поездки.

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На инаугурации президентов США обычно приглашают послов и других иностранных дипломатов, но записи Госдепартамента показывают, что иностранные лидеры ранее никогда не присутствовали на таких церемониях.