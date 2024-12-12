В России назвали цель атаки ВСУ на казарму спецполка полиции имени Кадырова

Украина пытается получить от атаки беспилотника на казарменные здания специального полка полиции имени Ахмата Кадырова в Грозном пиар на Западе, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Такую цель удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) депутат назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Каждый день ВСУ пытаются найти какие-то цели, в том числе и ищут лазейки в системе нашей ПВО. Они пытаются максимум получить от этого какой-то пиар. Им сейчас это крайне необходимо, потому что они теряют те гарантии, которые давал им коллективный Запад, страны НАТО. Поэтому им нужна реклама о том, что были такие атаки», — отметил Чепа.

По словам депутата, Киев рассчитывает на то, что об атаке на казарму спецполка полиции имени Кадырова будут писать западные журналисты и политики.

«Атаками на Брянск и Белгород уже никого не удивишь, а попытками атаковать Грозный — да», — заключил он.

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Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил атаку беспилотника на Грозный. По словам политика, дрон сбили в 00:55 над казарменными зданиями специального полка полиции имени Ахмата Кадырова. Легкие ранения получили четыре караульных, личный состав в это время находился в защищенных помещениях.