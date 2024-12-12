В Госдуме отреагировали на планы ЕС по замороженным активам России

Нежелание Европейского союза возвращать России ее замороженные суверенные активы выглядит как воровство. Такое мнение в интервью «Ленте.ру» высказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

По словам парламентария, не так-то легко с юридической точки зрения перевести на другие счета активы России, в противном случае это было бы сделано давно. Журова предположила, что существуют ограничения, которые преодолеть невозможно.

«Механизмы, страхующие такие вклады, существуют в банках, и им их репутация важна. Поэтому они максимально оттягивают этот момент, вроде как кормят обещаниями Украину, хотя это не так просто все сделать», — сказала депутат.

Также Журова предположила, что Евросоюз не перечисляет эти деньги Украине из-за недоверия, из-за опасения перед коррупцией.

10 декабря США выделили Украине кредит на $20 млрд с погашением за счет доходов от активов РФ.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявляла, что Россия имеет «законное право» на эти средства, однако, не сможет получить свои активы до тех пор, пока они не помогут восстановить Украину.