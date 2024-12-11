Путин попросил ИИ найти утку по-пекински

Президент России Владимир Путин во время посещения выставки технологий искусственного интеллекта попросил нейросеть помочь ему найти утку по-пекински в меню на китайском языке. Он осмотрел выставку в рамках конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», где ему продемонстрировали примеры работы нейросети «Сбера» GigaChat, в том числе ее возможности по переводу с иностранных языков, передает РИА Новости.

На презентации руководитель направления группы обеспечения деятельности и эффективности блока «Технологическое развитие» ПАО «Сбербанк» Диана Злобина отметила, что при взаимодействии с китайскими партнерами россияне порой сталкиваются с бытовыми трудностями, например, с переводом меню в ресторанах.

«У нас есть меню полностью на китайском языке, можем попросить GigaChat помочь с его переводом», — предложила Злобина.

На это президент обратился к нейросети с запросом: «Утка по-пекински».

Однако заранее нейросети была уже дана команда перевести всё меню на русский язык, с чем она успешно справилась, продемонстрировав на экране все доступные блюда ресторана.

Путин, в свою очередь, заявил, что Россия должна занять позицию мирового лидера в области широкого применения искусственного интеллекта в различных сферах жизни.