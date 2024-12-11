В Совфеде ответили Тихановской на слова о свержении Лукашенко силами ВСУ

Запад пытается повторить украинский сценарий в отношении Белоруссии, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Таким образом он отреагировал на заявление экс-кандидата в лидеры Белоруссии Светланы Тихановской о подготовке силового переворота и свержения президента республики Александра Лукашенко. В разговоре с NEWS.ru сенатор отметил, что Тихановская находится на содержании Запада.

Западные недруги нашего Союзного государства делают все для того, чтобы втянуть Белоруссию в какую-нибудь авантюру, похожую ну ту, что они творят сейчас с Украиной. Они очень серьезно к этому относятся и разным людям поручают заниматься гадостями в этом направлении. Одна из них — та дама (Тихановская. — NEWS.ru), о которой вы мне напомнили. Она не единственная, таких много, они находятся на содержании у этих сил. Для того чтобы эти силы обеспечивали им своевременное поступление иудиновых серебреников, они делают такого рода заявления, — пояснил Климов.

Но, уточнил сенатор, от всех этих деятелей мало что зависит. По его словам, те силы, которые стоят за ними, при этом нельзя недооценивать. Климов считает, что те, на кого работает Тихановская, мечтают нанести вред России и Белоруссии.

Сама по себе она ноль без палочки, но те, на кого она работает, они действительно намерены нанести нам вред. Нам и нашим соседям в Белоруссии, это правда. Однако мы делаем все, чтобы такого рода замыслы не были реализованы, это тоже факт. Я очень надеюсь, что эти происки закончатся ничем, как и предшествующие происки, но здесь расслабляться нельзя ни в коем случае. В Минске это хорошо понимают, — заключил сенатор.

Тихановская ранее заявила, что в Белоруссии возможен силовой переворот против Лукашенко. По ее словам, участвовать в перевороте может сражающийся на стороне ВСУ «полк имени Калиновского».