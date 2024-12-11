В Совфеде ответили Подоляку на слова о переговорах

Киев не готов к переговорам, заявил NEWS.ru сенатор Владимир Джабаров, отвечая на слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка и готовности к миру. Он добавил, что ни о какой заморозке конфликта говорить нельзя, потому что это только даст передышку ВСУ.

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Украина к переговорам не готова. Ни о какой заморозке конфликта мы вообще речи не ведем. Заморозка конфликта — значит оттянуть и через какое-то время повторить тот же самый путь. Мы же знаем, для чего нужна заморозка. Также они пользовались этой заморозкой, когда Минские соглашения подписывали. За этот период, пока все приостанавливалось, они наращивали свою оборону, — заявил сенатор.

По его мнению, переговорами этот вопрос решить не получится. Он считает, что вся спорная территория перейдет к России окончательно из-за поражений ВСУ на поле боя.

Я думаю, что денацификация и демилитаризация — цели, которые поставил наш президент, они должны быть выполнены, — резюмировал Джабаров.

11 декабря Подоляк заявил, что Киев готов к мирным переговорам, однако не будет идти на компромиссы. По его словам, Украина требует для переговоров «справедливых условий, юридическую базу, принуждения России».

Ранее Джабаров сообщил, что Украина не может начать переговоры с Кремлем с позиции силы. Заявления украинского президента Владимира Зеленского исключают возможность проведения встречи, резюмировал он.