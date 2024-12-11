Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана

Президент России Владимир Путин и его коллега из Узбекистана Шавкат Мирзиеев обсудили ситуацию на Украине и в Сирии во время телефонного разговора. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в Telegram.

Кроме того, главы государств затронули вопросы развития отношений Москвы и Ташкента. Кроме того, они поговорили о стратегическом партнерстве. Стороны также обратили внимание на договоренности, достигнутые во время визита российского лидера в Узбекистан в мае 2024 года.

11 декабря Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Российский лидер уведомил главу венгерского правительства о деструктивной позиции Киева по мирному урегулированию конфликта. Разговор Путина и Орбана продлился час.