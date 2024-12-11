В Москве не считают правильным комментировать заявление турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что только он и президент РФ Владимир Путин опытные лидеры в мире, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru. Отвечая на вопрос о возможности контактов с Анкарой для разрешения каких-либо, дипломат подчеркнула, что российская сторона поддерживает отношения с дружественными странами.

Наша страна с уважением относится к коллегам и лидерам дружественных стран и поддерживает диалог, развивает отношения, регулярно проводит контакты, в том числе на территории нашей страны. Но комментировать заявление турецкого президента не считаем правильным, это дело турецкой стороны, — сказала Захарова.

Ранее Эрдоган заявил, что он и глава России Владимир Путин являются единственными в мире опытными лидерами. В ходе общения с молодежью в провинции Газиантеп политик отметил, что и он, и его российский коллега уже длительное время находятся на политической арене.

Эрдоган заявил, что в мире среди лидеров остались только он и Путин

До этого пользователи интернета вспомнили слова покойного основателя ЛДПР Владимира Жириновского более чем 10-летней давности о том, что Эрдоган всегда стремился свергнуть сирийского лидера Башара Асада и его режим. Политик подчеркивал, что турецкий лидер хотел утвердить свои амбиции как регионального лидера и продвигать свои интересы. Он считал, что одной из главных задач Эрдогана является подавление ираноязычного народа курдов, которые создают многочисленные вооруженные группировки на севере Сирии и Ирака.