В Кремле раскрыли, планирует ли Путин встречу с Орбаном

Кремль в настоящее время не планирует встречу российского президента Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Также, по его словам, которые приводит ТАСС, глава правительства европейской страны не передавал российскому лидеру посланий от избранного президента США Дональда Трампа.

"Нет", — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Ранее стало известно, что Путин в телефонном разговоре Орбаном обсудил экономическое сотрудничество и Украину. Венгерский премьер выразил заинтересованность в поиске дипломатического разрешения украинского кризиса. Кроме того, национальные лидеры обсудили обстановку на Ближнем Востоке. Разговор состоялся по инициативе Будапешта. Сам Орбан позже заявил, что наступили «самые опасные» недели украинского конфликта, и Будапешт задействует все дипломатические средства для достижения соглашения о прекращении огня.

До этого премьер-министр Венгрии говорил, что Киев «поставил не на ту лошадь», отказавшись от переговоров с Москвой о мире и прекращении огня. По его словам, российская сторона за время конфликта укрепилась, а Украина только ослабевает.