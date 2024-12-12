Медведев объяснил падение режима Асада в Сирии

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев связал падение режима Башара Асада в Сирии с ошибками, которые были допущены в управлении страной.
Такое мнение российской политик высказал журналистам.
"Внутреннее состояние дел зависело от администрации, от правительства бывшего президента Сирии, то есть от правительства Башара Асада. К сожалению, армия сирийская оказалась в этом плане недееспособной, и это, наверное, свидетельство тех просчетов, которые были допущены в ходе государственного управления", - отметил Медведев.