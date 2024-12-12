Медведев связал падение режима Асада в Сирии с ошибками в управлении

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев связал падение режима Башара Асада в Сирии с ошибками, которые были допущены в управлении страной.

Медведев объяснил падение режима Асада в Сирии
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Такое мнение российской политик высказал журналистам.

"Внутреннее состояние дел зависело от администрации, от правительства бывшего президента Сирии, то есть от правительства Башара Асада. К сожалению, армия сирийская оказалась в этом плане недееспособной, и это, наверное, свидетельство тех просчетов, которые были допущены в ходе государственного управления", - отметил Медведев.

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