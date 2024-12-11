Россия оказала необходимое содействие в рамках гуманитарного жеста в ситуации с выездом экс-президента Сирии Башара Асада из этой страны, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Было оказано содействие в необходимом объеме в рамках упомянутого гуманитарного жеста. Я бы это так сформулировала. Про детали я бы сейчас говорить не стала", - заметила дипломат, отвечая соответствующий вопрос.

В Кремле раскрыли причины помощи Асаду

27 ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии в провинциях Алеппо и Идлиб. К вечеру 7 декабря они захватили несколько крупных городов (Алеппо, Хаму, Дераа и Хомс), а 8 декабря вошли в Дамаск, подразделения правительственных сил покинули город. Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну, дав указание передать власть мирным путем.