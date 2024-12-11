Захарова ответила на вопрос о мирных инициативах Трампа по Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия пока не получила от новоизбранного президента США Дональда Трампа «работающих вариантов» по украинскому кризису. Об этом сообщает РИА Новости.

Захарова подчеркнула, что РФ готова к контактам с США по урегулированию на Украине. Она добавила, что Россия будет рассматривать серьезные предложения, которые учитывали бы озабоченности Москвы. Представитель МИД также отметила, что США приказали бы Киеву отвести ВСУ с позиций в Донбассе, если хотели бы завершить конфликт, передает ТАСС.

В ходе предвыборной кампании Трамп говорил о своей способности положить конец конфликту на Украине «за 24 часа». Он заявлял, что может сделать это еще до своей инаугурации, которая состоится 20 января 2025 года.

Советники Трампа уже представили ему планы прекращения украинского кризиса. По их задумке, Украина сможет получить больше оружия только в том случае, если согласится на переговоры. Также советники Трампа предложили прекращение огня на основе линий соприкосновения, которые будут преобладать к моменту переговоров.

В декабре после коротких переговоров с Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским в Париже Трамп призвал Россию и Украину начать переговоры.