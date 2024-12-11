Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не передавал посланий президенту РФ Владимиру Путину от Дональда Трампа во время телефонного разговора.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит Интерфакс.

«Вы слышали, там в основном энергетика, обмен мнениями по Украине, сирийским делам», — сказал представитель Кремля.

В понедельник венгерский премьер общался с избранным президентом США в его резиденции в Мар-а-Лаго, а в среду созвонился с главой российского государства.

Орбан раскрыл подробности телефонного разговора с Путиным

Орбан во время телефонного разговора подчеркнул, что в настоящее время весь мир живет в самые опасные недели конфликта. Он указал, что стороны используют все имеющиеся в распоряжении дипломатические средства, чтобы максимально содействовать прекращению огня и миру.

В свою очередь, Путин сообщил премьеру Венгрии о деструктивной позиции Киева, которая исключает возможности для урегулирования конфликта. Орбан выразил заинтересованность в активном сотрудничестве для совместного поиска дипломатического решения украинского кризиса.