Захарова заявила о движении властей Молдавии по пути киевского режима

Захарова: Кишинев продолжает двигаться по порочному пути киевского режима
Кишинев продолжает двигаться по порочному пути киевского режима, отдавая безопасность республики "на откуп Западу".
Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Молдавские власти продолжают двигаться по порочному пути киевского режима, отдавая безопасность республики, судьбу их жителей, буквально на откуп Западу", - прокомментировала она подписание Кишиневом соглашения о партнерстве в сфере обороны и безопасности с Лондоном.