Орбан раскрыл подробности телефонного разговора с Путиным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что его разговор по телефону с президентом России Владимиром Путиным состоялся в самый опасный период конфликта на Украине.

"Сегодня утром провел часовой телефонный разговор с президентом Путиным. Мы живем в самые опасные недели войны [на Украине]. Мы используем все имеющиеся в нашем распоряжении дипломатические средства для содействия прекращению огня и достижению мира", - написал Орбан в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).