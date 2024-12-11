Участник «Времени героев» назначен замминистра инвестиций Московской области

Участник «Времени героев» Кирилл Лосунчуков стал заместителем министра инвестиций, промышленности и науки Московской области. Об этом говорится на сайте кадровой программы для развития участников специальной военной операции.

Лосунчуков стал участником программы, инициированной президентом России Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии, в мае 2024 года. По словам военного, этот опыт оказал на него сильное влияние.

«За это время моя жизнь кардинально изменилась. Новые задачи, возможности, востребованные компетенции, я увидел на реальных примерах, как строится система управления в регионе, поселке, на отдельном предприятии», — рассказал он, добавив, что «Время героев» позволило ему напрямую поработать с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, ставшим его наставником в ходе стажировки в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Своей ключевой задачей на новой должности Лосунчуков называет развитие социально-экономической сферы. Он пообещал работать в интересах людей и для людей.

«Буду курировать формирование и реализацию инвестиционной политики, а также обеспечивать развитие предпринимательской деятельности на территории отдаленных городских округов Московской области», — объяснил он.

3 декабря сообщалось, что кавалер ордена Мужества и участник первого потока «Времени героев» капитан 2-го ранга Николай Королев занял пост зампредседателя Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности при правительстве Санкт-Петербурга.