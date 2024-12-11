Медведев дал оценку отношениям России и Китая

Отношения между Россией и Китаем достигли небывалого уровня — лучшего за всю историю. Как сообщает ТАСС, об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Напомним, что 10 декабря Медведев прибыл в Китай с двухдневным рабочим визитом. В его программе запланированы встречи с политическим руководством страны. Кроме того, он возложил венок к памятнику Народным героям в Пекине.

«Контакты по партийному треку являются очень хорошим, весомым дополнением к межгосударственным отношениям, которые в последние годы достигли небывалого уровня, как принято говорить. Они в настоящий момент лучшие за всю историю», — заявил Медведев во время общения с журналистами.

Ранее представители КНР также высоко оценивал отношения с Россией. Летом во время встречи с Медведевым глава отдела международных связей Центрального комитета Компартии Китая Лю Цзяньчао заявил, что связи Москвы и Пекина являются образцом нового типа международных отношений между крупными государствами.