В Кремле анонсировали международные переговоры Путина

Песков анонсировал международные телефонные переговоры Путина
Президент Владимир Путин в среду намерен провести ряд международных телефонных переговоров, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«У Путина сегодня несколько международных телефонных разговоров, мы по мере поступления будем вас информировать», – цитирует Пескова ТАСС.
Он пояснил, что одна беседа состоится в первой половине дня, а другая – во второй.
На прошлой неделе Путин проводил телефонный разговор с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, они обсуждали обострение ситуации в Сирии.