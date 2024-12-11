Медведев указал ориентиры для России в миграционной политике

Российские власти должны ориентироваться в вопросах миграционной политики прежде всего на интересы собственных граждан, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Такое заявление он сделал в рамках рабочего визита в Китай, который проходит в эти дни, передает ТАСС.

"<...> Прежде всего мы должны ориентироваться на интересы граждан РФ. Ибо мы своим законодательством защищаем свою страну", — заявил он.

Ранее Медведев заявил, что отношения между Россией и Китайской Народной Республикой достигли небывалого уровня. Он считает, что в настоящее время они являются лучшими за всю историю взаимоотношения государств.

До этого заместитель председателя Госдумы Петр Толстой в разговоре с NEWS.ru заявил, что власти регионов РФ должны самостоятельно определять и регулировать потребность в иностранной рабочей силе каждого отдельно взятого субъекта и вводить по необходимости запрет на работу мигрантов. Он подчеркнул, что полностью поддерживает такую меру.

Вице-спикер добавил, что способность контролировать свои запреты является показателем эффективности власти региона. Если ограничения приведут к росту зарплат для коренных жителей регионов, это будет очень хорошо, подчеркнул парламентарий.

Прежде Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий запрет на зачисление в школы детей мигрантов, не владеющих русским языком. Согласно документу, при приеме в общеобразовательные организации планируется обязать проводить проверку законности нахождения ребенка на территории России, а также оценивать его уровень владения русским языком.