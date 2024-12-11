МИД России обратился с призывом к Западу

РФ призывает Запад прекратить поддержку Зеленского после атаки на персонал МАГАТЭ
Россия призывает США, Великобританию и их союзников прекратить любую поддержку режима Владимира Зеленского.
Об этом говорится в заявлении МИД РФ в связи с нападением киевского режима на сотрудников секретариата МАГАТЭ.
"Действия Киева представляют собой очевидную провокацию перед созванной по его инициативе 12 декабря внеочередной сессией Совета управляющих МАГАТЭ, - подчеркнули в министерстве. - Призываем США, Великобританию и их союзников прекратить любую поддержку режима Зеленского и принять меры для привлечения к ответственности виновных в организации и осуществлении данной провокации".