Число обращений на прямую линию Путина приблизилось к 400 тысячам

Число обращений россиян на прямую линию президента России Владимира Путина приближается к 400 тысячам.

Названо число обращений на прямую линию Путина
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По данным телеканала «Россия 24», к утру 11 декабря их число достигло 386 тыс.

В числе самых популярных тем — вопросы доступности жилья, транспортная инфраструктура, медицина, госструктуры и вопросы, связанные с выплатами пособий и других мер поддержки.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что на прямую линию с Путиным поступило уже свыше 300 тыс. обращений.

Сбор вопросов для прямой линии с президентом начался на прошлой неделе, отправить их можно через сайт moskva-putinu.ru.

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