Названо число обращений на прямую линию Путина

Число обращений россиян на прямую линию президента России Владимира Путина приближается к 400 тысячам.

По данным телеканала «Россия 24», к утру 11 декабря их число достигло 386 тыс.

В числе самых популярных тем — вопросы доступности жилья, транспортная инфраструктура, медицина, госструктуры и вопросы, связанные с выплатами пособий и других мер поддержки.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что на прямую линию с Путиным поступило уже свыше 300 тыс. обращений.

Сбор вопросов для прямой линии с президентом начался на прошлой неделе, отправить их можно через сайт moskva-putinu.ru.