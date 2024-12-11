В Кремле рассказали о «тяжелом наследстве» администрации Байдена

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уходящий глава США Джо Байден попытается создать проблемы для своего преемника Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

Журналисты попросили Пескова прокомментировать новости о планах США ужесточить санкции против российской нефти. По данным Bloomberg, речь идет о мерах, которых администрация Байдена ранее избегала, опасаясь роста мировых цен на энергоносители. Агентство отмечало, что санкции могут затронуть теневой флот танкеров, перевозящих российскую нефть.

«Многие прогнозируют попытки администрации Байдена оставить соответствующее тяжелое наследство в плане эскалации напряженности в отношениях с Россией», - так это прокомментировал Песков.

Ранее Байден разрешил Украине наносить удары по РФ дальнобойными ракетами ATACMS - администрация США отказывалась от этой идеи, пока на выборах не победил Трамп. Также незадолго до инаугурации Трампа уходящая администрация США ввела санкции против 50 российских банков, включая Газпромбанк, через который проходят платежи за российский газ.