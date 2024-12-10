Хинштейн отчитал мэра Курска и предложил ему стать конькобежцем

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн раскритиковал администрацию Курска за наледь на дорогах города. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на РИА Новости.

Согласно словам Хинштейна, он уже рассказал о своем недовольстве мэру города. Как уточнил политик, накануне он прогулялся по улицам Курска вместе с главой города Игорем Куцаком. В процессе этой прогулки Хинштейн, по его словам, «раза четыре чуть не упал» из-за наледи. Он также добавил, что после этого собирается оценить работу всех муниципальных чиновников в области.

«Взяв с собой главу города, предложил ему возглавить федерацию конькобежного спорта, ледовых игр. Спросил, занимается ли он вообще ледовыми видами спорта, потому что я пока сюда шел, раза четыре чуть не упал», — заявил он.

Напомним, что ранее Хинштейн возглавил Курскую область. Позже он заявил, что может участвовать в выборах главы региона.