Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Кремль «определенно готов рассмотреть» еще один обмен пленными с США. Об этом сообщает NBC News.

По словам дипломата, такие сделки способствуют улучшению отношений между Россией и Соединенными Штатами. Он отметил, что новое соглашение стало бы «здоровым шагом вперед, особенно в начале работы следующей администрации».

Рябков добавил, что подобные сделки требуют «многоэтапного или многоступенчатого подхода с обеих сторон», включая в некоторых случаях помилование отбывающих наказание.

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Ранее Рябков заявил, что Россия вынужденно ищет уязвимые места в обороне Запада, по которым она готова «надавить». Он также призвал обратить внимание на высказывания президента России Владимира Путина, указав, что он уже обозначил позицию Москвы по вопросу эскалации конфликта на Украине со стороны Запада и соответствующих ответных мер.