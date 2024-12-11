МИД назвал грабежом выделение Киеву кредита с использованием доходов от активов

Решение США о выделении Киеву кредита с использованием доходов от замороженных активов России — это банальный грабёж.

Об этом сообщили в МИД России.

«Объявленное министерством финансов США 10 декабря выделение режиму в Киеве очередного кредита... представляет собой банальный грабеж», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что США выделяют Украине кредит на $20 млрд с погашением за счёт доходов от замороженных российских активов.

Американский бизнесмен Илон Маск осудил объём предоставляемых Киеву средств.