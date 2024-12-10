Хинштейн ответил на вопрос о грядущем «покаянии» курских чиновников

Курские чиновники пока ни в чем не раскаялись, рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн. Об этом пишет РБК.

По данным портала, глава региона отправил в отставку правительство Курской области, а затем предложил региональным чиновникам «покаяться». Он уточнил, что сделать это необходимо тем, кто может «чувствовать за собой грехи».

Журналисты попросили Хинштейна рассказать, сколько представителей местной власти откликнулись на его призыв.

Хинштейн ответил на вопрос о переезде семьи в Курскую область

«Пока ни одного. Ну, послушайте, им надо осознать, подобрать слова. Явку с повинной написать не так легко», — отметил политик.

Напомним, что Хинштейн был назначен врио губернатора Курской области 5 декабря. Ранее он занимал должность главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.