Путин высказался о назначении Цивилевой новым замминистра обороны

Президент России Владимир Путин высказался о назначении Анны Цивилевой новым замминистра обороны. Он заявил, что не сразу согласился назначить ее на эту должность, передает ТАСС.

«Фонд «Защитников Отечества» должен заниматься защитниками Отечества, в первую очередь. Он для этого был создан. И я честно говоря, не сразу согласился с предложением министра обороны сделать Анну Цивилеву [его] заместителем, потому что полагал, что ей следует сосредоточить свое внимание именно на работе фонда», — отметил Путин.