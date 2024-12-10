Россия не вводит смертную казнь даже в условиях проведения специальной военной операции на Украине, заявил президент Владимир Путин, его слова приводит пресс-служба Кремля. При этом он отметил, что многие постоянно поднимают этот вопрос. Глава государства отметил, что Москва, наоборот, стремится к повышению гуманности правосудия.

Даже в условиях достаточно серьезных боевых действий мы не делаем этого шага, — сказал Путин.

Ранее высказывания патриарха Московского и всея Руси Кирилла о смертной казни запутали российские СМИ и пользователей социальных сетей. Одни россияне увидели в словах главы РПЦ поддержку смертной казни в стране, другие же уверены, что патриарх осудил идею ее возвращения.

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В свою очередь пресс-служба Московского патриархата уточнила, что Православная церковь никогда смертную казнь не осуждала, «если она осуществлялась по закону». В то же время «нигде она смертную казнь и не приветствовала», добавили там.

Как считает член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева, в России нельзя возвращать смертную казнь. По ее словам, такая мера наказания не сократит количество преступлений в России, а разрушит основы права.