Politico назвала Путина одним из самых влиятельных людей Европы

Президент России Владимир Путин вошел в список самых влиятельных людей Европы по версии газеты Politico. Ежегодный рейтинг опубликован на сайте издания.

Российский лидер удостоен второго места в главной категории под названием "Деятели". Информацию о том, кто занял первое место, газета обнародует позже вечером.

Вместе с Путиным в список самых влиятельных людей Европы вошли премьер-министр Польши Дональд Туск, глава Европейского инвестиционного банка Надя Кальвиньо, новый глава Евросовета Антониу Кошта, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, новая глава дипломатии ЕС Кая Каллас, лидер французской парламентской фракции правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, Папа Римский Франциск и другие.