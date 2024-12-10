ИИ составил топ популярных тем вопросов к прямой линии Путина

Искусственный интеллект назвал пять самых популярных вопросов граждан к прямой линии президента Владимира Путина.

Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

«По последним данным... топ-5 самых популярных тем, которые интересуют граждан, — это здравоохранение, состояние дорог, домов, работа управляющих компаний, социальные выплаты и расчёт пенсий», — рассказали в прямом эфире.

Уточняется, что рейтинг обновляется несколько раз за день, однако именно эти темы остаются в топе.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что на прямую линию с Путиным поступило уже свыше 300 тыс. обращений.