ИИ составил топ популярных тем вопросов к прямой линии Путина
Искусственный интеллект назвал пять самых популярных вопросов граждан к прямой линии президента Владимира Путина.
Об этом сообщает телеканал «Россия 24».
«По последним данным... топ-5 самых популярных тем, которые интересуют граждан, — это здравоохранение, состояние дорог, домов, работа управляющих компаний, социальные выплаты и расчёт пенсий», — рассказали в прямом эфире.
Уточняется, что рейтинг обновляется несколько раз за день, однако именно эти темы остаются в топе.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что на прямую линию с Путиным поступило уже свыше 300 тыс. обращений.