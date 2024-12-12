В ГД внесут законопроект о статусе ветерана для работающих в зоне СВО граждан

В Госдуму внесут законопроект, которым предлагается предоставить гражданским специалистам, работающим в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, статус ветерана боевых действий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Авторами инициативы стали депутаты партии "Справедливая Россия — За правду". Законопроект планируют внести в нижнюю палату парламента в четверг. Согласно документу, статус ветерана боевых действий предлагается предоставлять гражданам, которые обеспечивали выполнение задач в составе постоянно дислоцированных частей и учреждений с 24 февраля 2022 года в Донецкой и Луганской народных республиках, а также с 30 сентября 2022 года в Запорожской и Херсонской областях.

Лидер фракции Сергей Миронов пояснил, что подобная мера поддержки позволит получать гражданам социальные льготы, которые положены всем ветеранам. 10 декабря Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях проект закона о распространении статуса ветерана боевых действий на участников специальной военной операции, которые выполняют задачи в Херсонской и Запорожской областях с момента принятия их в состав России в сентябре 2022 года.