МИД РФ возглавил рейтинг эффективности госструктур по итогам года

Министерство иностранных дел России заняло первое место в рейтинге эффективности российских государственных структур. Соответствующую статистику привела официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ссылаясь на данные Telegram-агрегаторов по итогам 2024 года.

В "десятку" также вошли правительство России, Совет Федерации, Кремль, МВД и другие госучреждения.

Рейтинг составлен в том числе на основе данных ИИ и экспертного мнения. Среди критериев были выполнение основных задач, соотношение отзывов и комментариев, взаимодействие пресс-служб с населением в социальных сетях и активность в информационном пространстве.

МИД РФ и его департамент информации и печати неоднократно были отмечены премиями за свою текущую деятельность и работу в цифровой среде.