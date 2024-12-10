В Кремле назвали условие завершения СВО

Специальная военная операция (СВО) на Украине закончится, когда будут достигнуты поставленные президентом России Владимиром Путиным цели. Это условие завершения операции назвал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Как отметил представитель Кремля, цели СВО могут быть достигнуты или в результате боевых действий, или по итогам переговоров. При этом Песков подчеркнул, что переговоров с Киевом сейчас не ведется.