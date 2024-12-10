Британские власти делают попытку спрятаться за завесой антироссийских выдумок, осознавая свою ответственность за гибель в 2018 году гражданки Великобритании Дон Стерджес. Об этом говорится в комментарии российского посольства в Лондоне, которое передано в распоряжение РИА Новости.

В документе отмечается, что если в 2018 году инсценировка в Солсбери использовалась властями Великобритании только в рамках «геополитических игрищ», то теперь она цинично используется для отвлечения внимания от истинной причины смерти Стерджес.

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Посольство подчеркнуло, что Лондон, осознавая ответственность за судьбу собственной гражданки, пытаются спрятаться за завесой антироссийских выдумок

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России в 2006 году за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. По версии британской стороны, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества А234 («Новичок»). Лондон выступил с утверждением, что это вещество разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил российские власти в причастности к отравлению.

В результате отравления отец и дочь Скрипали попали в больницу, врачам удалось их вылечить. Об их дальнейшей судьбе официально не сообщалось — по соображениям безопасности. В Скотланд-Ярде рассказали, что в ходе инцидента другие мужчина и женщина отравились тем же веществом, что и Скрипали. Пострадавшая 44-летняя Дон Стерджес умерла в окружной больнице Солсбери 8 июля. Британские власти признали ее случайной жертвой применения «Новичка».

В июне сообщалось, что Скрипали не хотят выступать в суде в качестве свидетелей по делу о случайном отравлении бездомной Стерджесс «Новичком». По версии следствия, женщина и ее любовник нашли вещество на помойке, замаскированное под духи, и распылили его.

Ранее Скрипалей обнаружили в Новой Зеландии под новыми именами.