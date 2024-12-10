Мордашов ответил вызвавшему его на бой губернатору

Владелец контрольного пакета ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов ответил губернатору Вологодской области Георгию Филимонову, который вызвал его на бой. Слова миллиардера передает РБК.

«У меня с ним нет конфликта. Я время от времени читаю его различные высказывания. Как я понимаю, у него, наверное, есть со мной конфликт, но у меня с ним точно нет», — сказал он.

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Бизнесмен подчеркнул, что губернатору, который является спортсменом, «видимо, привычно переводить дискуссию на эту почву». Мордашов также назвал забавным тот факт, что глава Вологды вызывает «на татами, ковер или ринг» «самого крупного инвестора в регионе».

Ранее Мордашов был признан самым разбогатевшим в 2024 году российским миллиардером. Состояние бизнесмена выросло на 4,43 миллиарда долларов, достигнув 25,3 миллиарда, что позволило ему подняться с четвертой на вторую строчку в перечне самых богатых граждан РФ.