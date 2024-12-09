Слуцкий прокомментировал желание Зеленского позвонить Байдену

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал слова Владимира Зеленского о том, что тот собирается провести телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Слуцкого, такое желание является «шагом отчаяния» в попытке глубже втянуть страны Запада в конфликт с Россией. При этом депутат считает, что целью Зеленского является подготовить вступление Украины в НАТО до того, как Белый дом займет будущая администрация Дональда Трампа.

«Что это — наглость или отчаяние? Скорее, и то, и другое в равной "дозе", поддерживающей псевдопрезидентские галлюцинации главаря киевской хунты. Зеленский судорожно цепляется за подножку последнего вагона, увозящего Байдена и его союзников с политического олимпа. Укрофюрер при этом обещает подумать над словами Макрона о размещении иностранного контингента на Украине для "гарантий безопасности"», — заявил он.

Ранее Зеленский заявил о своем желании поговорить с Байденом о вступлении Украины в НАТО.