Сын Боярского заменил Хинштейна на посту главы комитета Госдумы

Сын актера Михаила Боярского Сергей в понедельник, 9 декабря, заменил назначенного врио губернатора Курской области Александра Хинштейна на посту главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

С 2018 года Боярский занимал посты заместителя председателя и первого заместителя председателя думского ИТ-комитета, передает «МК».

5 декабря президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Курской области Алексея Смирнова по собственному желанию. Он был назначен врио губернатора 15 мая, в сентябре получил 65 процентов голосов на выборах.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Курской области сейчас требуется кризисное управление и кандидатура Хинштейна с учетом его опыта оказалась наилучшей для решения подобных задач.

Путин назначил врио главы Курской области Александра Хинштейна. С чем связано назначение депутата на пост и что о нем известно — в материале «Вечерней Москвы».

Хинштейн 8 декабря посетил город Льгов, где в результате обстрела украинской армией пострадали окна в нескольких жилых домах. Также Хинштейн заявил, что приграничные территории Курской области будут освобождены от врагов в ближайшее время.