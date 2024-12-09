Путин напомнил о военно-биологической угрозе

Ряд стран развивает военно-биологическую деятельность, заявил президент России Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, глава государства рассказал о военно-биологической угрозе со стороны стран Запада на встрече с руководителями парламентов стран ОДКБ.

Президент заметил, что нужно понимать, что происходит в этой сфере, как противодействовать угрозам.

Напомним, что в ходе встреч членов организации Путин неоднократно поднимал вопрос о противостоянии этому типу угроз.

Так, президент обратил внимание ОДКБ на военно-биологическую деятельность США во время саммита глав государств организации 16 мая 2022 года.