Путин напомнил о военно-биологической угрозе
Ряд стран развивает военно-биологическую деятельность, заявил президент России Владимир Путин. Об этом пишет РИА Новости.
По данным агентства, глава государства рассказал о военно-биологической угрозе со стороны стран Запада на встрече с руководителями парламентов стран ОДКБ.
Президент заметил, что нужно понимать, что происходит в этой сфере, как противодействовать угрозам.
Напомним, что в ходе встреч членов организации Путин неоднократно поднимал вопрос о противостоянии этому типу угроз.
Так, президент обратил внимание ОДКБ на военно-биологическую деятельность США во время саммита глав государств организации 16 мая 2022 года.