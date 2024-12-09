В России объяснили предоставление убежища Асаду

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа объяснил предоставление Москвой политического убежища ушедшему с поста сирийскому лидеру Башару Асаду и его семье.

В разговоре с «Лентой.ру» депутат заявил, что Россия не бросает своих союзников.

«Все знают, что [российский президент] Владимир Владимирович [Путин] всегда защищает своих друзей и знакомых. Россия своих вообще никогда не бросает. Это принцип России — "своих не бросаем" и по такому принципу действует наш президент. Этим можно гордиться», — сообщил Чепа.

Ранее посольство Сирии в России рассказало, что Асад в данный момент находится с семьей в Москве.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин принял решение о предоставлении политического убежища Асаду и его семье. Он уточнил, что такие решения не принимаются без участия главы государства.