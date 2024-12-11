Захарова ответила на вопрос о мирных инициативах Трампа по Украине

Москва не получала от избранного президента США Дональда Трампа работающих мирных инициатив для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

© Lenta.ru

Захарова также подчеркнула, что ключевым условием мирного урегулирования должен быть учет реалий на земле в зоне боевых действий.

Ранее Захарова заявила, что план урегулирования украинского конфликта, составленный спецпосланником Трампа по Украине Китом Келлогом, не является официальным документом, в связи с чем обсуждать его рано. По словам Захаровой, Россия готова рассматривать мирные инициативы, которые «направлены на устранение первопричин конфликта и будут учитывать реалии на земле в соответствии с теми российскими интересами, которые были обозначены».