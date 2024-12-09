Нарышкин назвал главную задачу России в Сирии

Главной задачей на данном этапе является обеспечение безопасности граждан России в Сирии. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, пишет ТАСС.

«Конечно, ведем переговоры, которые касаются, прежде всего, безопасности наших граждан, сотрудников посольства, других представительств нашей страны. Это сейчас главная задача - обеспечить безопасность наших людей», - пояснил он.

В Кремле ответили на вопрос о предоставлении убежища Асаду

Ранее оппозиция начала активные боевые действия в Сирии, захватила крупные города, в том числе и Дамаск, и заявила об установлении контроля над страной. В МИД РФ пояснили, что президент Башар Асад решил уйти с поста и покинул Сирию. Россия предоставила политику и его родным убежище по гуманитарным соображениям.

При этом сирийская вооруженная оппозиции контролирует и город Джебла, неподалеку от которого расположена авиабаза ВКС РФ Хмеймим. В Кремле пояснили, что пока говорит о сохранении военного присутствия Россия в Сирии преждевременно, и этот вопрос является предметом обсуждения с теми, кто возглавит страну.