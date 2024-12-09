В Госдуме назвали главную задачу Хинштейна в Курской области

Александру Хинштейну, назначенному временно исполняющим обязанности главы Курской области, важно оперативно оказать помощь пострадавшим курянам, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев. В разговоре с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что возникшие в регионе проблемы стали следствием военного кризиса.

Все прекрасно понимают, что те проблемы, которые возникли, они возникли из-за этого военного кризиса. И кто его проспал, по какой причине допустили такое масштабное вторжение, это, конечно, вопрос не к Хинштейну. Но в сложившейся ситуации для него, как руководителя гражданской администрации, важно оперативно решить проблемы тех людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, — пояснил депутат.

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По словам Матвеева, восстановить мирную жизнь, когда на части территории идут боевые действия, не удастся. Но, уверен парламентарий, можно хотя бы эффективно и быстро, без бюрократических проволочек, оказать помощь пострадавшим.

Как только удастся освободить Курскую область, задача будет стоять по восстановлению территории, которая подверглась разрушением, и масса всяких проблем, связанных с разминированием, с наведением общественного порядка и так далее. Но с учетом того, что у Александра Хинштейна существуют свои особые отношения с руководством Росгвардии, я думаю, что все проблемы будут решаться в приоритетном порядке, — заключил Матвеев.

Власти России ранее утвердили постановление, дающее жителям Курской области отсрочку от уплаты основных налогов. Инициатива касается налоговых выплат, начисленных в течение 2024 года, оплатить их теперь можно до 1 декабря 2025 года.