Путин дал обещание ветеранам СВО

В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца президент Владимир Путин вручил медали «Золотая звезда» более чем 300 военнослужащим и ветеранам, отметив их мужество в рамках празднования Дня Героев Отечества.

Он, по данным ТАСС, пообещал и впредь опираться на ветеранов специальной военной операции (СВО), называя их настоящей элитой страны. На церемонии вручения медалей «Золотая звезда» в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца он отметил, что национальный характер России включает сплоченность, единство и волю к победе.

Церемония вручения медалей приурочена ко Дню Героев Отечества, который ежегодно отмечается в России 9 декабря. Это событие собрало более 300 человек, включая Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы и кавалеров ордена Святого Георгия. Путин подчеркнул значимость мероприятия и отметил мужество присутствующих.

День Героев Отечества был учрежден в 2013 году, возродив традиции Дня Георгиевских кавалеров, отмечавшегося в Российской империи с 1769 по 1917 год. В этот день в России проходят различные мероприятия в честь людей, удостоенных высших воинских наград, включая торжественные построения в Вооруженных силах РФ и войсках Росгвардии, а также церемонии возложения венков к мемориалам и обелискам павшим защитникам Отечества.