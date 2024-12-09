Путин дал обещание ветеранам СВО

Россия продолжит опираться на героев спецоперации на Украине, которые являются настоящей элитой страны. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своем обращении во время торжественной церемонии вручения Героям России медали "Золотая звезда".

Глава государства напомнил, что в стране уже действует специальная программа подготовки «Время героев». Среди участников первого потока уже больше 60 кавалеров Ордена мужества, а 21 носят звания Героя России.

«Обязательно будем и впредь опираться на таких людей. Именно они — настоящая, не поддельная, а подлинная элита и гордость страны», — сказал Путин.

Путин: Бойцы СВО не дают сомневаться в победе России

Российский лидер также заявил, что миллионы россиян вдохновляются подвигами бойцов спецоперации и трудятся на своем поприще. Ученые, конструкты, инженеры и рабочие обеспечивают заделы для РФ в сфере безопасности и технологического суверенитета государства, подчеркнул Путин.

Церемония вручения медалей приурочена ко Дню Героев Отечества, который ежегодно отмечается в России 9 декабря.

День Героев Отечества был учрежден в 2013 году, возродив традиции Дня Георгиевских кавалеров, отмечавшегося в Российской империи с 1769 по 1917 год. В этот день в России проходят различные мероприятия в честь людей, удостоенных высших воинских наград, включая торжественные построения в Вооруженных силах РФ и войсках Росгвардии, а также церемонии возложения венков к мемориалам и обелискам павшим защитникам Отечества.