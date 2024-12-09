В Кремле ответили на вопрос о предоставлении убежища Асаду

Решение о предоставлении убежища президенту Сирии Башару Асаду и его семье принял российский лидер Владимир Путин. Как сообщает ТАСС, об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, что Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта решил уйти с поста и покинул страну. СМИ сообщали, что РФ предоставила политику и его родным убежище по гуманитарным соображениям.

«Разумеется, подобные решения без главы государства приниматься не могут. Это его решение», — заявил Песков.

Пресс-секретарь также не ответил на вопрос о том, где именно находится Асад. Он заявил, что по его местонахождению «сейчас нечего сказать».

Накануне представители вооруженной сирийской оппозиции заявили, что установили контроль над Сирией. Премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он останется в стране для мирной передачи власти.