Хинштейн выступил с предложением к курским чиновникам

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн намерен обратиться в прокуратуру и Счетную палату для ревизии предшествующей деятельности в регионе. Об этом он сообщил во время оперативного совещания местного правительства.

Тем, кто чувствует за собой какие-то грехи, Хинштейн предложил «покаяться». А тем, кто не готов к новому формату работы и кризисной системе управления, — написать заявление.

«Очень надеюсь и рассчитываю, что эти проверки, эти ревизии не пошатнут у меня веру в человечество»,— подчеркнул врио губернатора.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что Кандидатура Хинштейна на пост главы Курской области оказалась наилучшей для решения определенных задач.