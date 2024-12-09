В МИД рассказали о внимании Трампа к мирным инициативам Путина

Россия исходит из того, что избранный президент США Дональд Трамп ознакомился с мирной инициативой российского лидера Владимира Путина по Украине и учитывает ее.

Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин, передает ТАСС.

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«Россия исходит из того, что команда Трампа следит за подходами Москвы к урегулированию на Украине и ознакомилась с инициативой Путина», — рассказал дипломат.

Галузин также напомнил о планах разместить в Белоруссии баллистическую ракету средней дальности «Орешник». По его словам, это является важным для Вашингтона сигналом сдерживания.

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